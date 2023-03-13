Бывший генеральный секретарь НАТО, учредитель политической консалтинговой организации «Расмуссен Глобал» Андерс Фог Расмуссен в Ереване встретился с министром обороны Армении Суреном Папикяном.

Как передает Спутник Армения, об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Армении.

По просьбе экс-главы организации армянский министр представил собеседнику последние процессы в регионе и сложившуюся обстановку. Были обсуждены вопросы региональной безопасности.

Расмуссен занимал пост генерального секретаря Североатлантического альянса в 2009-2014 гг.

Отметим, это не первый визит Расмуссена в Армению, впервые он посетил Армению в бытность генсеком НАТО в сентябре 2012 года.