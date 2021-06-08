Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Генри Сехудо высмеял выступление Флойда Мейвезера против блогера Логана Пола.

«Эй, Флойд, теперь твой рекорд в боксе 50-1. А сейчас подумай, что сделает с тобой олимпийский чемпион, если ты проиграл даже блогеру. Старик, со мной ты не выдержишь и пары раундов», — пишет Сехудо в Twitter.

7 июня на арене Hard Rock Stadium в Майами (США) состоялся восьмираундовый бой по правилам бокса между Флойдом Мейвезером и звездой YouTube Логаном Полом. Победитель выявлен не был, так как судей за пределами ринга не было. Однозначно победить можно было только досрочно, но этого не случилось.

Напомним, 26 августа 2017 года Мейвезер победил по правилам бокса бойца ММА Конора Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.