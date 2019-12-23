Экопродукты в массы: каковы перспективы органического производства в Азербайджане?

На днях в Баку обсуждали перспективы выпуска и экспорта экологически чистой продукции. По словам руководителя ассоциации производителей и экспортеров экологически чистых продуктов Азербайджана Эмина Алиева, производителей должно мотивировать здоровье будущих поколений. Он отметил, что под производством органической продукции нужно понимать не только продукцию сельского хозяйства, но и органическую промышленность. По его мнению, Азербайджан имеет большой потенциал в производстве органической и экологически чистой одежды. Нужно увеличить производство, уделить большое внимание производству национальных брендов, а также информировать фермеров об экологически чистой органической продукции и ее преимуществах, считает Э.Алиев.

Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов заявил #, что если мы сможем производить действительно экологически чистую продукцию, то на нее всегда найдется покупатель.

«Конечно, было бы хорошо, если бы этим занялись, сколько можно травить народ? Агентство пищевой безопасности пока не справляется со своими обязанностями, и на рынке много некачественной продукции. Но проблема в том, что не знаю регионов страны с чистой почвой, чистой поливной водой и чистым воздухом, чтобы там можно было выращивать экологически чистые фрукты и овощи. Если кто-то говорит, что у нас сейчас можно производить такую продукцию, он сам себя обманывает. Сначала надо очистить землю, использовать не химические, а органические удобрения, бороться с вредителями безвредными для окружающей среды способами и т.д»,–сказал он.

Это требует развития науки, а данная сфера в стране практически не работает, говорит эксперт. По словам В.Магеррамова, в европейских странах такую продукцию обязательно сертифицируют, предварительно тщательно проверив, и у нас должно быть то же самое.

«Контроль качества должен быть на высоком уровне, лаборатории и организации его осуществляющие должны быть неподкупными.

Азербайджанцы трудолюбивый народ,– подчеркивает В.Магеррамов,– но система дает возможность халтурить, не способствует тому, чтобы все работали хорошо и честно. Потому под названием органически чистой продукции часто идет та, которая к ней никакого отношения не имеет. Должен работать закон. Что касается преференций для производителей, то, на мой взгляд, в них нет необходимости. Тогда число людей, которые захотят заниматься выпуском такой продукции, увеличится, но это во многих случаях будет псевдо экопродукция. За взятку могут дать любую бумажку».

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отметил, что в Азербайджане выращивается органический хлопок, у нас есть шелк и шерсть и могли бы поставлять за рубеж ткани и одежду, то есть должен быть полный производственный цикл.

«Сейчас же наша страна экспортирует преимущественно сырье. Где ткацкие и швейные цеха? Экологически чистые продукты мы тоже можем выращивать. Нужно использовать не пестициды, а органические удобрения. Необходим строгий контроль, ведь у нас есть площади клубники, картофеля, которые напичканы нитратами. Если бы вплотную занялись этой отраслью, то могли бы обеспечить внутренний рынок такой продукций, да и за рубеж что-то отправлять. Но это не дело одного года, это довольно сложный процесс»,– говорит он.

По его словам, для фермеров нужны соответствующие тренинги. Сейчас люди все больше заинтересованы в органике и предприниматели, видя это, стремятся заполнять свои магазины деревенской продукцией.

«Так, недавно ко мне по этому поводу обратился один предприниматель, который просил посоветовать фермеров, у которых можно было бы приобретать экологически чистые продукты питания для их последующей реализации. Нужны,– отмечает Дж.Исмаилов,– как магазины с таким товаром, так и прямой выход потребителей на производителей. Проблема в том, что на производителя монополист выходит раньше потребителя, он скупает весь урожай, а потом перепродает».

По мнению председателя Центра исследований устойчивого развития Наримана Агаева, Азербайджан может обеспечить себя органической едой процентов на 80.

«В принципе, при выращивании сельхозкультур у нас редко используют химию. ГМО у нас также нет, хотя многие утверждают обратное. Есть гибридная продукция, но это не одно и то же. Если говорить о производстве, то мы можем экспортировать если не готовую одежду, то ткани. Как раз это будет способствовать подъему отечественной легкой промышленности. Например, Пакистан экспортирует ткани в Великобританию и там из них шьют одежду»,– подчеркнул он

Н.Агаев отметил, что в стране начали восстанавливать старые отрасли. Но, он считает, что нужны льготы для малого и среднего бизнеса, нужно содействие экспорту. Если речь об энергоемкой работе, электричество нужно продавать по себестоимости. Можно сделать многое, главное, по словам эксперта, как говорил товарищ Сааков, чтобы предприниматели, оправдали оказанное им высокое доверие.