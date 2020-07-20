Египетские войска могут принять участие в боевых действиях в Ливии

Египет взял курс на военное участие в гражданской войне в Ливии. Парламент в Каире в понедельник, 20 июля, дал зеленый свет зарубежным боевым операциям против «криминальных военизированных формирований» и «иностранных террористических групп». Таким образом, египетские войска могут быть направлены «на запад» для защиты национальных интересов.

Ранее канцелярия президента Египта объявила о том, что глава государства Абдель-Фаттах ас-Сиси и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре согласились, что прекращение огня в Ливии должно быть сохранено.

Позднее в тот же день Турция потребовала «немедленно прекратить поддержку путчиста» генерала Халифы Хафтара, который борется с международно признанным правительством в Триполи. По словам турецкого министра обороны Хулуси Акара, Хафтар препятствует как установлению мира, так и территориальной целостности Ливии.

Как и Россия и Объединенные Арабские Эмираты, Египет поддерживает Хафтара. После того, как в боевые действия на стороне властей в Триполи вмешалась Турция, Хафтар был вынужден отказаться от осады ливийской столицы, которую он вел с весны 2019 года. (DW)