Египет не стал выполнять просьбу США запретить полеты для российских самолетов, совершающих рейсы в Сирию. Об этом сообщает в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские и египетские правительственные источники.

Газета отмечает, что ранее США потребовали ограничить возможность пролета российских самолетов, направляющихся в Сирию и возвращающихся из нее, у Турции, Иордании и Ирака. Американская администрация считает, что Россия может перевозить из Сирии оружие для использования в Украине. Перечисленные страны согласились ограничить возможность пролета российских военных бортов над своей территорией. Однако рейсы, указывает газета, продолжали совершаться обходными маршрутами через воздушное пространство Египта.

В феврале и марте представители американской администрации обратились к Египту с просьбой запретить эти рейсы, однако в Каире этот призыв проигнорировали. Госдеп США информацию о контактах с Египтом по этому вопросу комментировать отказался. (ТАСС)

