Этап развития двусторонних отношений между Египтом и Турцией начнется на встрече президентов этих стран Абделя Фаттаха ас-Сиси и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады, слова которого приводит ТАСС.

«Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обменялся рукопожатием с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в качестве взаимного подтверждения глубины исторических связей, связывающих две страны, египетский и турецкий народы», — указано в распространенном заявлении.

По словам Рады, стороны решили, что это станет началом развития двусторонних отношений между государствами.

Ас-Сиси и Эрдоган в ходе церемонии по случаю начала чемпионата мира по футболу в Катаре провели свою первую встречу. Они обменялись приветствиями и пожали друг другу руки.

Отношения Турции и Египта ухудшились в 2013 году после того, как военные низложили ставленника исламистов Мухаммеда Мурси. После этого стороны отозвали своих послов.

Эрдоган неоднократно называл ас-Сиси «тираном». Анкара характеризует июльские события 2013 года как «военный переворот».