Эффективность мер борьбы с безработицей хромает: нужны рабочие места, создающие добавленную стоимость

Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб экономике многих стран, существенно увеличив число безработных по всему миру. Эксперты отмечают, что масштабы безработицы зависят от того, как долго продлится данная ситуация.

Так, экономисты назвали три возможных сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование специалистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Оптимистичный сценарий подразумевает, что ограничительные меры будут сняты уже в этом месяце. В этом случае максимальный уровень безработицы составит 5,3-5,6 процента. При базовом сценарии экономика сможет функционировать без ограничений уже осенью-зимой, что приведет к росту безработицы до 8-8,3 процента в 2021 году. В 2022-2023 годах она составит 7-7,3 процента. Согласно пессимистичному прогнозу, эпидемия продлится до первого квартала 2022 года, в этом случае максимальный уровень безработицы достигнет 10,5-10,7 процента.

Пока сложно сказать, как все будет складываться дальше, ведь ситуация может поменяться в любой момент.

В нашей стране нет предпосылок для таких сценариев развития ситуации с безработицей. Об этом # сказал экономист Фуад Ализаде. По его мнению, больше, чем сейчас, безработных не станет.

«Наше правительство сделало для этого все необходимое, в частности оказало поддержку аграрному сектору, увеличило число рабочих мест на общественных работах. Можно ожидать, что вскоре заработает гостиничный бизнес, постепенно приходит в себя ресторанный бизнес»,–говорит он.

Экономист Натиг Джафарли отмечает, что непонятно из чего складывается статистика по безработице в Азербайджане. На 1 марта было 90 тысяч 700 безработных, но потом их число увеличилось до 600 тысяч, если брать цифру выплат единовременной помощи. То есть речь уже идет о 12% трудоспособного населения, это уже двузначная цифра безработицы.

«Нет данных, на которые можно было бы опираться в расчетах, но очевидно, что если не дай Бог, будут новые волны пандемии, будет и увеличение числа безработных. Если ситуация стабилизируется, то экономике нужен будет минимум год, чтобы заработать в обычном режиме. Основное количество рабочих мест в стране в двух сферах, если не считать нефтегазовую, — это строительство и сфера услуг. В обеих имеются проблемы: государство снижает вложения в них, будет оптимизировать расходы. Туризм в этом году можно сказать, умер, и многие люди задействованные в нем, остались не у дел. Может, он заработает в конце лета- осенью, но по этому поводу есть сомнения», – говорит он.

Правительство, по словам Джафарли, что-то предпринимает, но эффективность предпринимаемых мер хромает. Так, в стране откроют 50 тысяч социальных рабочих мест, но такие места не создают добавленную стоимость.

«А нужны такие рабочие места, которые будут ее создавать. Надо помогать малому и среднему бизнесу, который будет это делать, само государство заниматься этим не должно. У правительства нет больших возможностей, но все имеющиеся ресурсы надо расходовать в правильном направлении», –подчеркнул экономист.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что в обозримом будущем определенный процент мелких предпринимателей уйдет с рынка, и соответственно закроются некоторые рабочие места.

«В нашей стране многие задействованы в сфере торговли, и если торговля и дальше будет тормозиться карантинными мерами, как это сейчас происходит в выходные, то безработица увеличится. Понадобится время, чтобы место ушедших заняли другие бизнесмены и смогли развернуться на рынке. Крупные же предприятия устоят, но и им придется нелегко», – считает он.

По словам Агаева, в России ситуация с безработицей гораздо хуже, чем у нас. В Азербайджане же, по его прогнозам, можно ожидать увеличения процента безработицы в среднем на полтора процента в этом году. Если будут еще волны заражения, то в следующем году в лучшем случае удастся вернуться к показателям безработицы, которые были до пандемии.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов уверен, что если бы ужесточили наказание работодателей за неоформление на работу, то процент безработицы был бы ниже. В стране по-прежнему велики масштабы скрытой занятости.

«Но сокращения из-за пандемии будут, так как происходящее показало несостоятельность некоторых штатных единиц. Масштабы будут зависеть от того, как долго продлится эпидемия. То, что рестораны, кафе, магазины не работают по выходным, скажется на них не лучшим образом, они понесут ущерб. Большая часть клиентов посещала такие заведения именно в выходные и по вечерам в будни. В итоге некоторых работников могут уволить», – говорит эксперт.

По его словам, безработица может увеличиться в два раза, то есть если до пандемии она была 5 %, станет 10%. Впрочем, как считает Исмаилов, эти цифры не должны пугать, ведь во многих странах Европы безработица достигает 30% и большой процент безработных составляет молодежь, но там никто не паникует по этому поводу.

«Надо помогать людям, потерявшим работу найти новую, но службы занятости не справляются с этой обязанностью и уже давно носят по сути формальный характер. Людям приходится рассчитывать только на себя. А в Европе службы занятости работают слажено. Что касается больших пособий по безработице, то они будут лишь стимулировать людей и дальше жить за счет государства, так что это не выход», – отметил он.

Количество новых рабочих мест может быть, по его мнению, создано за счет развития института социальных работников, ведь кому-то нужно обеспечивать уход за больными, людьми с инвалидностью. Также нужно нацеливаться на создание крупных предприятий, привлекать иностранных инвесторов в регион.

«Важно и привлекать граждан к фермерскому хозяйству. Но для этого государство должно оказать фермерам помощь в реализации продукции по рыночной цене. Сейчас со сбытом у них часто возникают проблемы, товар портится, они несут убытки. Аграрный сектор, – говорит вице-президент профсоюза, – может открыть много рабочих мест. Фермеры нуждаются в поддержке 2-3 месяца в году, зато отплатят с лихвой. А пока из районов люди едут в Баку и мыкаются в поисках работы».