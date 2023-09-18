Европейский Союз (ЕС) выделит Турции 400 млн евро финансовой помощи для устранения последствий землетрясения.

Об этом сообщает # со ссылкой на Совет ЕС.

Согласно информации, Совет Европейского союза принял предложение Европейской комиссии выделить 454,8 млн евро на ликвидацию последствий стихийных бедствий в таких странах Турция, Румыния, и Италия.

Финансовая помощь будет выделена из бюджета ЕС на 2023 год.

«Из общей суммы финансовой помощи, 33,9 млн евро будет выделено Румынии для борьбы с сильной и повсеместной засухой; 20,9 млн евро — Италии для помощи в борьбе с последствиями наводнений, затронувших центральные регионы страны в сентябре 2022 года. Кроме того, 400 млн евро предназначены для оказания помощи Турции в связи с крупными землетрясениями, произошедшими на юге страны в регионах Кахраманмараш и Хатай в феврале 2023 года», — говорится в сообщении Совета ЕС.