«Азербайджан увеличил экспорт газа на энергетический рынок Европы до 40%. Поэтому мы выражаем азербайджанской стороне свою благодарность».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявила директор рабочей группы энергетической платформы Европейской комиссии Кристина Лобилло Брерро во время выступления на 28-м Бакинском энергетическом форуме.

По ее словам, Азербайджан является одним из основных партнеров для ЕС.

«Эта цифра очень важна для нас. Это также важно в контексте цен. Мы участвуем в переходном этапе к зеленой энергии. В связи с этим мы все взяли на себя обязательства. Между нами существует прекрасное партнерство в связи с переходом на зеленую энергию. Мы высоко оцениваем все проекты. Мы считаем, что энергетическая безопасность для ЕС состоит из двух этапов. В первую очередь диверсификация газа, а также ускорение процесса энергетического перехода. Мы не можем делать все это в свободной форме. Поэтому мы нужно сильное сотрудничество с нашими международными партнерами», — добавила Кристина Лобилло.