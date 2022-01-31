Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что во время запланированного на текущей неделе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным хочет добиться деэскалации напряженности на российско-украинской границе.

«Как я уже говорил, я собираюсь сказать президенту Путину, что нам всем необходимо отойти от края [войны]. Я думаю, что России нужно отойти от края», — отметил глава правительства в беседе с журналистами после посещения порта Тилбери близ Лондона. Он добавил, что «любое вторжение в Украину за пределы территорий, которые Россия уже захватила в 2014 году, будет абсолютной катастрофой для мира и прежде всего для России».