Джонсон заявил, что не потерпит правонарушений в ходе протестов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не поддержит тех, кто ради акций протеста нарушает правила социального дистанцирования и нарушает закон.
Ранее глава МВД страны Прити Пател сообщила, что в общей сложности 137 тысяч человек приняли в Британии участие в акциях за права чернокожих, 135 человек задержаны. От рук протестовавших пострадали 36 полицейских.
«Я не поддержу тех, кто нарушает правила социального дистанцирования по очевидным причинам: мы рискуем получить новую волну в момент, когда мы добились такого прогресса. И я не поддержу и не буду оправдывать тех, кто нарушает закон, нападает на полицейских и свергает памятники… У нас демократическая страна… Те, кто нападает на общественную собственность или полицейских, оберегающих нашу безопасность, почувствуют на себе всю силу закона», — заявил премьер, отметив, что понимает всю глубину эмоций, которые вызвала у многих чернокожих людей и представителей этнических меньшинств гибель от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
Он подчеркнул, что возглавляет самое этнически разнообразное правительство страны в истории, и что Британия проделала огромный путь в преодолении расизма, хотя многое еще предстоит сделать.(РИА Новости)