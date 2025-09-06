Страны Латинской Америки отвергают воинственную риторику США, и намерены совместно защищать мир, сообщил в эфире венесуэльского телевидения министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.

«Участники Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна привержены стремлению к сохранению мира и отвергают угрозы госсекретаря США Марко Рубио», — сказал Хиль, отметив, что намерение США разместить атомную подводную лодку у берегов региона, свободного от ядерного оружия, является безумием.

«Мир выступает против угроз и милитаризма США. Мы не потерпим какой-либо агрессии в нашем мирном регионе», — подчеркнул глава МИД Венесуэлы.

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источник сообщил, что американское военное командование намерено направить к берегам Венесуэлы военный флот для усиления борьбы с наркокартелями.