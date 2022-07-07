Премьер-министр Британии Борис Джонсон в течение сегодняшнего дня выступит с обращением к нации. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на сообщение Даунинг-стрит.

«Сегодня премьер-министр сделает заявление для страны», — говорится в публикации.

Ранее источники в СМИ утверждали, что Джонсон сегодня объявит об отставке на фоне кризиса в правительстве. При этом, по данным газеты Times, премьер-министр хочет остаться во главе кабмина до осенней конференции Консервативной партии, и к этому моменту к власти придет новый лидер.