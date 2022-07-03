Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании (NAO) проведет проверку заявлений премьер-министра страны Бориса Джонсона о планах построить к 2030 году 40 новых больниц, так как в правительстве растут опасения в том, что его слова сильно преувеличивают реальные возможности властей. Об этом сообщает газета The Guardian.

Ведомство решило провести проверку эффективности всего плана, который был краеугольным камнем предвыборной программы Консервативной партии 2019 года. В NAO также обеспокоены тем, что премьер по-прежнему говорит о строительстве 40 совершенно новых больниц, тогда как на самом деле многие из них будут просто расширены или отремонтированы.

«Вмешательство NAO поднимет дополнительные вопросы о честности и стандартах внутри правительства Джонсона после затянувшегося спора о скандале с вечеринками и серии недавних сексуальных скандалов с участием депутатов-консерваторов», — отмечает издание.

Борис Джонсон только недавно выбрался из секс-скандала. В 2019 году широкой общественности стало известно, что политик в бытность мэром Лондона состоял в отношениях с американской предпринимательницей Дженнифер Аркури. Джонсона, который на момент отношений с Аркури был женат, подозревали в оказании незаконной денежной помощи бизнесу любовницы, а также возможной растрате бюджета столицы Великобритании.

Срок полномочий британского премьер-министра обычно составляет пять лет, если его полномочия не отзывает парламент или королева. Ближайшие парламентские выборы в Великобритании должны пройти до 24 января 2025 года. Сам Джонсон считает, что сможет остаться на своем посту вплоть до середины 2030 годов. (gazeta.ru)