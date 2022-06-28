Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с открытым приглашением российским ученым, недовольным политикой Путина и ситуацией в стране, переезжать в Соединенное Королевство. Об этом пишет The Guardian.

«Российские ученые и исследователи, которые с тревогой смотрят на путинское насилие и которые больше не чувствуют себя в России в безопасности: вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям», — сказал Джонсон на полях саммита «Группы семи» (G7) в Баварии

По словам Джонсона, он выдвинул эту инициативу в рамках расширения системы партнерства университетов Украины и Великобритании. В рамках программы «Исследователи в зоне риска», бюджет которой сейчас увеличен почти на 10 миллионов фунтов стерлингов, в Великобританию приедут около 130 украинских ученых. Подобную поддержку британские власти предлагают теперь и их российским коллегам, пишет The Guardian.

В марте, вскоре после российского военного вторжения в Украину, британские власти сообщили, что выделят 3 миллиона фунтов стерлингов на поддержку украинских ученых. Одновременно Лондон объявил о прекращении финансирования исследовательских программ, которые проводятся с российскими государственными университетами и организациями. (svoboda.org)