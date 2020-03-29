Джонсон предупредил британцев, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшится

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон предупредил граждан страны, что ситуация с распространением коронавируса еще ухудшится, призвав их не выходить из дома без лишней надобности. Текст письма главы правительства, которое, начиная с воскресенья, будет разослано в Великобритании по 30 млн адресов, было распространено 28 марта канцелярией премьера.

«Мы знаем, что ситуация ухудшится, прежде чем начнет улучшаться», — говорится в послании. На то, чтобы его напечатать и отправить практически всем жителям страны с населением 66,5 млн человек, из бюджета было выделено £5,8 млн ($7 млн).

«Мы делаем правильные приготовления, и чем четче мы все будем придерживаться правил, тем меньше жизней будет потеряно и тем быстрее жизнь вернется в нормальное русло», — заверил премьер.(ТАСС)