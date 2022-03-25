Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с предложением провести чемпионат Европы по футболу – 2028 на Украине. Политик также раскритиковал Россию за подачу заявки на проведение турнира.

«Одна лишь мысль о том, что Россия хочет провести у себя какое-либо спортивное или культурное мероприятие звучит, как шутка. Я не могу поверить в то, что кто-то серьезно будет рассматривать их заявку. Я думаю, что лучше было бы России передать право проведения чемпионата Европы Украине», — цитирует слова Джонсона британское издание The Guardian.

Помимо России, в качестве потенциальных хозяев соревнований 2028 года называется Турция, также совместную заявку подали Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс. На ЧЕ-2032 претендуют Турция и Италия.

Cтраны, которые примут чемпионаты Европы в 2028 и 2032 годах, будут названы в cентябре 2023 года. (Газета.Ру)