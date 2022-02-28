Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Лондон пообещал новую военную помощь Киеву, сообщает ТАСС.

Зеленский сказал, что ближайшие 24 часа будут ключевыми для Украины. Джонсон пообещал сделать все возможное, чтобы военная помощь Великобритании и союзников достигли Украины.

«Лидеры договорились поддерживать тесные контакты, премьер-министр в очередной раз заявил о твердой поддержке суверенитета Украины со стороны Великобритании», — приводит агентство сообщение канцелярии британского премьера.