Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян выступили с совместным брифингом в Париже, сообщают армянские СМИ.

Эмманюэль Макрон в своем выступлении отметил, что Ереван может рассчитывать на поддержку Армении со стороны Франции.

По его словам, армяне Карабаха «должны получить право вернуться в свои дома, как можно скорее, причем беспрепятственно и безопасно».

Э.Макрон также отметил, что Франция продолжит развивать сотрудничество с Арменией в сфере обороны. Франция дала согласие на поставку оборонительного вооружения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что Армения поддерживает территориальную целостность всех своих соседей, и поэтому развитие оборонительных способностей страны ни у кого не может вызвать тревоги.