«Разговаривали об оборонной поддержке. И мы тут говорим о новой фазе, новом качестве, новом этапе помощи союзников Украине в военной помощи. Речь идёт уже о тяжелой технике… Помощь идёт, уже пришла. Проговаривали и санкции. Разговаривали о будущей обновлённой системе безопасности», — сказал Сибига в эфире телеканала «Рада», комментируя переговоры Зеленского и Джонсона.