Премьер Великобритании Борис Джонсон намерен уйти из политики на следующих выборах.

Об этом сообщает The Telegraph. Как пишет издание, Джонсон принял отставку более 50 чиновников своего правительства.

Джонсон не будет отказываться от своего депутатского мандата сейчас, чтобы избежать проведения довыборов в Палату общин. Он намерен, завершить политическую карьеру на следующих выборах или последовать примеру предшественницы Терезы Мэй, которая после ухода с поста премьера продолжает работать депутатом.

Джонсон также не исключает, что вернется к публицистике и выступлениям с лекциями. Так, издательство Hodder & Stoughton до сих пор ожидает от него биографии Уильяма Шекспира, которую планировали выпустить еще в 2016 году к 400-летию со дня смерти драматурга, но отложили после назначения господина Джонсона главой МИДа. Политик уже получил аванс в размере £88 тыс. (УНИАН)