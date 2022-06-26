Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рассматривает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского в свое государство с официальным визитом, сообщает PA Media.

«Если он (Зеленский) сможет и сочтет необходимым возможность уехать за пределы Украины, то Великобритании, очевидно, будет за честь принять его», – сказал Джонсон журналистам на саммите Большой семерки в воскресенье.

Британский премьер также отметил, что «Владимир Зеленский проделал невероятную работу, возглавляя свою страну и мировое общественное мнение в это ужасное время».

Ранее источники издания The Sunday Times сообщили, что правительство Британии рассматривает возможность организации визита Зеленского в страну, включая встречу с королевой Елизаветой II.

Кроме того, Консервативная партия также хочет, чтобы президент Украины обратился к ним по видеосвязи на конференции в октябре.

Напомним, сам Борис Джонсон дважды посещал Украину с необъявленными визитами в апреле и июне.