Джонсон будет добиваться расследования произошедшего с Навальным

Великобритания будет добиваться расследования ситуации с Алексеем Навальным, написал в Twitter британский премьер Борис Джонсон, спустя сутки после того, как российский МИД ответил на аналогичные призывы других западных политиков по этому поводу.
По предварительной оценке немецких медиков, у Навального диагностировали отравление, российские медики считают основным рабочим диагнозом резкого ухудшения состояния здоровья нарушение обмена веществ. В Кремле ранее выразили надежду, что немецкие врачи, если сочтут, что Навального отравили, предоставят соответствующую информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что выводы российских и немецких медиков разнятся тем не менее при совпадающей аналитике о состоянии оппозиционера. В Кремле, как заявил пресс-секретарь, не услышали ничего нового в заявлении врачей из Charite. Поводом для расследования инцидента, по словам Пескова, станет установленный факт отравления Навального.
Российская сторона на встрече с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом накануне обратила внимание на подозрительную поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального, заявили ранее в МИД РФ. Там добавили, что РФ выступает за самое тщательное и объективное расследование произошедшего с Навальным, считает недопустимыми голословные обвинения в свой адрес.
«Отравление Алексея Навального потрясло мир. Великобритания солидарна с ним и с его семьей. Нам нужно полное прозрачное расследование произошедшего. Те, кто сделал это, должны быть привлечены к ответу, и Великобритания присоединится к международным усилиям, направленным на то, чтобы правосудие восторжествовало», — написал Джонсон.