Актер Джонни Депп сообщил о планах выпустить песню, посвященную судебной тяжбе между ним и его бывшей женой Эмбер Херд, передает The Guardian.

Релиз трека запланирован на 15 июля, в нем актер расскажет о длительном суде по делу о клевете против звезды «Аквамена». Песня войдет в совместный альбом Деппа и гитариста Джеффа Бека «18». Музыкант отметил, что работа над совместной пластинкой разожгла в них юношеский дух, и они снова почувствовали себя молодыми.

«Когда мы с Джонни начали играть вместе, это разожгло наш юношеский дух. Мы шутили, что чувствуем себя снова 18-летними, так что это и послужило названием альбома», — рассказал Бек. (gazeta.ru)