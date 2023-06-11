Сербский теннисист Новак Джокович в воскресенье, 11 июня, обыграл норвежского спортсмена Каспера Рууда (7:6 (7:1), 6:3, 7:5) в финальном матче Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Серб стал рекордсменом по количеству титулов этой категории в мужском одиночном разряде, обойдя испанца Рафаэля Надаля (22). По количеству выигранных турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Джокович сравнялся с американкой Сереной Уильямс. Рекорд принадлежит австралийке Маргарет Корт, на счету которой 24 титула. При этом 13 из них были выиграны в период до Открытой эры, стершей границы между турнирами для профессионалов и для любителей.

Джокович — самый возрастной чемпион «Ролан Гаррос» (36 лет, 20 дней) среди мужчин и первый в истории, кто выигрывал каждый из турниров «Большого шлема» не менее трех раз. (DW)