Президент США Джо Байден вновь продлил приостановку действия 907 поправки, что позволит продолжить оказание помощи Азербайджану со стороны Америки.

Об этом сообщает Eurasia Daily.

Отмена действия 907 поправки к «Акту о поддержке свободы» в отношении нашей страны действует с 2002 года.

В 1992 году под давлением армянского лобби США была принята Поправка 907 к «Акту в поддержку свободы», принятой для экономической поддержки бывших советских республик. Поправка не позволяла предоставление помощи правительству Азербайджана.

В 2001 году, после 11 сентября администрация Буша добилась временной отмены поправки в связи с необходимостью сотрудничества с Азербайджаном в области безопасности. С тех пор все американские администрации придерживались этой политики.