«Лицемерам… Аллах обещал огонь Геенны,

в котором они пребудут вечно…

Аллах проклял их, и им уготованы вечные мучения».

(Коран, сура «Товба», аят 68)

Жертвы клишемании

Как бы не было прискорбно констатировать сей факт, но в наши дни в обществе — в какой-то стране больше, в какой-то меньше — появилась и расширяется прослойка людей, которым не очень нравится думать. Они предпочитают жить эдакими «ворами в законе», тыря из социальных сетей и различных ютуб-каналов чужие и крутые на их взгляд идеи, и при этом предполагают, что вполне сошли за умного и сведущего человека. Хотя иногда и думающие люди становятся жертвами годами установившихся клише, автоматом сохраняя в своей памяти определённые термины.

Вот, например. Очень часто слово «фанатизм» используется как собирательный термин слепого, безоговорочного следования убеждениям, особенно в религиозной, национальной и политической областях, доведённая до радикальности приверженность каким-либо идеям, верованиям или воззрениям, обычно сочетающаяся с нетерпимостью к чужим взглядам и убеждениям. Хотя ведь этот самый фанатизм имеет и оборотную сторону. Кто может упрекнуть сегодня украинца, фанатично защищающего свою родину, свой дом, свою семью? Кто посмеет сегодня нелестно отозваться о наших шехидах, которые фанатично были преданы идее «Карабах – Азербайджан!», повторяли это выражение словно сакральное заклинание, штурмуя практически голыми руками скалы и оборонительные редуты врага вокруг Шушинской крепости? Но во всеобщем ажиотаже до этой самой оборотной стороны никому нет дела.

Джихад, как он есть

Так же обстоит дело и с джихадом. Удивительно не то, что этот термин в немусульманских странах отождествляется с войнами, кровью, насилием. Если и не оправдать, то понять это как-то можно. Удивление вызывает тот факт, что даже сами мусульмане с некоторых пор воспринимают всё именно таким образом. Поэтому и появляются такие изгои, как «Исламское государство» и Аль-Каида. А ведь на самом деле джихад – это всякое усилие и пропаганда, невправленные на распространение истины и правды. В то же время, в Исламе джихад, вопреки устоявшимся взглядам, предусмотрен как оборонительное средство. Джихад – это защита мусульманами своей веры, родины, жизни, имущества и чести. Во времена пророка Мухаммеда все джихады носили именно оборонительный характер. И что немаловажно, джихад условно делится на 2 вида – большой и малый. И представьте себе, большой – никак не связан с иноверцами, странами и вообще окружающим миром. Большой джихад – это борьба со своим «нафсом»: пороками, недостатками, грехами и вообще всем тем, что по канонам Ислама является запретным и небогоугодным. Но об этом мало кто вспоминает. Кому-то невыгодно, кто-то просто полный профан…

Политизированный муфтий в деле

Но практически уже сразу же после зарождения, Ислам, как и предыдущие религии, стал использоваться в корыстных политических целях. А первым значимым подобным прецедентом, вошедшим в историю, стали события в Кербела. Именно тогда, в 680 году, казий иракской Куфы по имени Шурейх ибн Харис Кинди по приказу правителя города Убейдуллаха ибн Зийада издал фетву об убийстве внука пророка – Хусейна и его сподвижников, которые отказались присягнуть халифу.

Эта неприглядная традиция продолжается и поныне. А последним вопиющим актом свободной интерпретации Ислама в корыстных целях стало заявление муфтия Чечни Салаха Межиева. Тот решил, что война в Украине является благословенной для мусульман, а погибшие на этой войне «безусловно станут шахидами» (погибшими на пути Аллаха).

«Обязанность» мусульман участвовать во вторжении на Украину Межиев обосновал тем, что в России гарантируется свобода религии, а также запрещается «грех народа пророка Лута» (гомосексуальность). А смысл вторжения, по его словам, заключается в «сохранении и защите» этих закрепленных в законе институтов.

В принципе, ожидать какого-то иного подхода к данному вопросу от человека, позирующего перед фотокамерами в обнимку с Рамзаном Кадыровым, который уже давно объявил себя пешкой Путина, не приходится. Хотя для богослова во главе угла должна стоять не собственная шкура и оправдание уже случившихся политических событий, а доведение до мусульман воли Аллаха по каждой конкретной ситуации. В принципе, Межиев фактически занял позицию тех, кто в своё время рвался в ряды «Исламского государства», и с которыми вёл активную борьбу его босс – Кадыров. Нонсенс. Но, как говорится, времена меняются. И если несколько лет назад Кадырову и Путину нужны были фетвы против обязательности джихада, то сегодня, как раз наоборот – необходимо мобилизовать зомбированных чеченцев и отправить на бойню в Украину. Муфтий своими словами фактически одобрил убийство ни в чём не повинных людей, единственном «грехом» которых было желание жить на своей земле так, как они того сами желают.

Искренние пожелания Межиеву

Но, как и в большинстве случаев, в мире найдётся очень мало людей, которые станут обращаться к первоисточникам и анализировать доводы Межиева. Сегодня этот человек позиционируется как исламский богослов и все его слова, как бы абсурдны они ни были, будут на совести Ислама. Как кровь и страдания, которые причинили этому бренному миру головорезы «Исламского государства» и Аль-Каиды.

Но ведь в отличие от атеистов, Межиев верит, что существование человека не ограничивается лишь этим бренным миром. Во всяком случае, он пытается уверить в этом окружающих. Конечно, пути Господни неисповедимы. И Аллах в Коране обещает, что может простить каждого. Не нам вмешиваться в дела Всевышнего. Но, ой, как хотелось бы, чтобы такие, как Межиев и ему подобная гниль, были приговорены Высшим судом к вечной огненной геенне!

P.S. Кстати, появились свидетельства «джихада» псевдо-мусульман в Украине. На фото мечеть, пострадавшая в результате налёта русских оккупантов.