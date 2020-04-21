Джек Ма и фонд Alibaba передадут ВОЗ сто миллионов масок и миллион тестов

Благотворительный фонд Alibaba и фонд основателя интернет-компании Джека Ма пожертвуют ВОЗ 100 миллионов медицинских масок, один миллион респираторов N95 и один миллион тестов для выявления коронавируса, говорится в сообщении в официальном аккаунте фонда в соцсети Weibo.
«После пожертвования средств для борьбы с эпидемией 150 странам и регионам, благотворительный фонд компании Alibaba и благотворительный фонд основателя Джека Ма пожертвуют Всемирной организации здравоохранения 100 миллионов медицинских масок, 1 миллион респираторов N95 и один миллион тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что распределением средств медицинского назначения из этой партии гуманитарной помощи будет заниматься непосредственно ВОЗ в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации в регионах потребностями разных стран.(РИА Новости)