Сегодня в рамках заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Ашхабаде министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Как сообщили в МИД, министры приветствовали конструктивную работу, проделанную в Нью-Йорке в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН в этом году, а также выполнение договоренностей, достигнутых в ходе многочисленных телефонных переговоров.

Было выражено удовлетворение встречей сопредседателей Азербайджано-иранской государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам в Тегеране 21 ноября.

Министры также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, в том числе о встрече трех лидеров в Сочи и подписанном 26 ноября Заявлении, о выполнении трехсторонних заявлений, а также о важности платформы сотрудничества в формате «3+3».

Стороны также обменялись мнениями по другим важным региональным вопросам, включая ситуацию в Афганистане и ее влияние на страну и окружающий регион, а также по переговорам в Вене по ядерной программе Ирана и Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).