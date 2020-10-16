Джейхун Байрамов рассказал генсеку ООН об обстреле армянами мирного населения

16 октября 2020 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов проинформировал Генерального секретаря ООН о текущей ситуации в регионе и нарушении вооруженными силами Армении гуманитарного режима прекращения огня.

Министр подчеркнул, что Вооруженные силы Армении целенаправленно и без разбора обстреливают азербайджанское гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также города, расположенные вдали от зоны конфликта.

Он подчеркнул, что через 13 часов после установления гуманитарного перемирия второй по величине город Азербайджана Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении. Министр подчеркнул, что до сих пор в результате обстрелов со стороны Армении погибло 47 мирных жителей и 222 получили ранения.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что вся ответственность за эскалацию конфликта в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ростом напряженности в регионе и убийствами мирных жителей. Он подчеркнул важность соблюдения гуманитарного прекращения огня. Генеральный секретарь ООН также отметил необходимость поиска политического решения конфликта