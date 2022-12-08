8 декабря министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с президентом Национальной комиссии Турции по ЮНЕСКО Оджалом Огузом, находящейся в нашей стране с целью участия в международной конференции на тему «Роль конвенций ЮНЕСКО по охране культурных ценностей и аспектам совершенствования их реализации».

Как сообщили # в МИД, на встрече обсуждались вопросы братских отношений Азербайджана и Турции, а также тесного сотрудничества Национальных комиссий двух стран по ЮНЕСКО.

Была отмечена важность взаимной поддержки в вопросах совместного представления в списки наследия ЮНЕСКО общего наследия, принадлежащего тюркскому миру.

На встрече стороны обменялись мнениями о совместных мероприятиях, которые пройдут в культурной столице тюркского мира — Шуше в 2023 году, а также о других темах, представляющих взаимный интерес.