«Армения все еще демонстрирует деструктивную позицию».

Oб этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече с находящейся в стране с визитом делегацией во главе с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Кайсером.

Министр осудил попытки противоположной стороны усугубить ситуацию в пограничной зоне и отметил, что отказ Армении от провокаций и начало переговоров по делимитации границ между двумя странами важно с точки зрения обеспечения мира и безопасности в регионе.