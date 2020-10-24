Джейхун Байрамов обсудил карабахский конфликт с Нэнси Пелоси

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Как сообщили АПА в управлении пресс-службы МИД, на встрече состоялся обмен мнениями о текущем положении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, ситуации на фронте, нарушении Арменией режима гуманитарного прекращения огня, продолжении переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что армянская сторона грубо нарушила режим гуманитарного прекращения огня и свои обязательства в рамках международного гуманитарного права, уничтожила переговоры, нанесла ракетные удары по расположенным далеко от зоны конфликта городам Азербайджана не только с находящихся под оккупацией азербайджанских территорий, но и с территории Армении, и пытается вовлечь к ответственности третьи страны.

Спикер Нэнси Пелоси выразила надежду на скорейшее прекращение боевых действий в регионе и восстановление режима гуманитарного прекращения огня. Спикер также отметила важность недопущения вмешательства других государств в конфликт и недопущения расширения конфликта, выразив уверенность в том, что переговоры в скором времени будут возобновлены и продолжатся в рамках Минской группы ОБСЕ.

На встрече также состоялся обмен мнениями по динамике развития двусторонних отношений и другим моментам, вызывающим обеспокоенность.