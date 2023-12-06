6 декабря 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи были обсуждены повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, текущая ситуация в регионе, а также перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Было отмечено значение исторических отношений сотрудничества между Азербайджаном и США по ряду направлений и важность развития двусторонних отношений в рамках взаимных интересов.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан как инициатор основных элементов мирного процесса с Арменией является заинтересованной стороной в установлении мира и стабильности в регионе. В то же время было доведено до внимания значение интенсификации переговоров по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, являющихся одним из других направлений нормализации.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.