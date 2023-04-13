Состоялось заседание исполнительного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как сообщает Report, на заседании главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи отчитался о выступлении команды на двух первых играх отборочного этапа ЕВРО-2024.

Итальянский специалист покинул заседание на час раньше членов исполнительного комитета и не стал ничего комментировать собравшейся прессе.

Отметим, что сборная Азербайджана в отборочном этапе уступила сборной Австрии со счетом 1:4, Швейцарии – 0:5.