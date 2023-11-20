Движение «Миасин» намерено начать процесс выражения недоверия действующему премьер-министру Николу Пашиняну.

Как передает Sputnik-Армения, об этом сообщила пресс-служба движения.

Требования «Миасин» будут обнародованы 23 ноября в 16:00 у президентской резиденции, откуда временно работает премьер.

«Принимая во внимание то, что программа правительства прямо противоречит реализованным на практике и приведшим к тяжелейшим последствиям шагам, движение обратится к гражданам и парламентской оппозиции, чтобы инициировать процесс выражения недоверия Пашиняну», – говорится в заявлении.