Премьер-министр Армении Никол Пашинян извинился за использование неподобающих для политика выражений, адресованных духовенству Армянской апостольской церкви. Соответствующее сообщение опубликовано на тг-канале премьера.

«Комиссия по предотвращению коррупции зафиксировала в моем выступлении нарушение правил поведения по двум известным эпизодам. Несмотря на то, что я не совсем согласен с некоторыми оценками, я приношу извинения», — написал Пашинян.

При этом он подчеркнул, что извинения касаются только двух фраз, относительно которых комиссия приняла решение. По словам премьера, он должен научиться лучше управлять своими эмоциями.

Комиссия пришла к заключению, что Пашинян нарушил кодекс поведения должностного лица. Расследование началось после того, как Пашинян опубликовал запись с нелестными отзывами в адрес духовенства Армянской апостольской церкви. Премьер-министр обвинил Католикоса Всех Армян Гарегина II в том, что он нарушил обет безбрачия и имеет ребенка, поэтому не может быть Верховным Патриархом. Комиссия рассматривала, в частности, пост в Facebook от 30 мая, в котором Пашинян, отреагировав на критику его слов о церкви, написал: «Святой отец, иди и продолжай иметь (домпел) свою тетю».

Высказывания премьера были подвергнуты лингвистической экспертизе. Проблема, по мнению комиссии, заключается в том, что Пашинян использовал грубое просторечное слово «домпел», обозначающее половую связь, что не соответствует этическим нормам общения для лица, занимающего государственный пост. Согласно выводам экспертов, пост Пашиняна «имеет грубый и непристойный подтекст из-за выбора слов». (по материалам армянских СМИ)