Это очень неприятная, но ожидаемая тенденция. Поляки изменили свое отношение к беженцам из Украины в связи с «требовательной позицией» и хотели бы уменьшить объем помощи, которую их страна предоставляет украинцам. Как сообщает Rzeczpospolita, таковы выводы последнего исследования общественного восприятия украинских беженцев и мигрантов, проведенного в конце мая – начале июня Исследовательской лабораторией Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академией в Варшаве.

Среди поляков поддержка помощи украинцам определенно снижается. Все больше и больше респондентов указывают, что изменение их отношения связано с «отношением к правам», которое имеют беженцы. Уменьшение поддержки касается практически всех форм помощи украинцам, кроме образования. Говоря конкретнее, 39,4% респондентов отметили, что изменили свое отношение к украинцам, чаще всего называя причиной «требовательное отношение» с их стороны.

Еще 14,5% указали, что «украинцы имеют больше прав, чем поляки». «Мы все еще хотим помогать, в этом убеждены 85% респондентов, но уже не так решительно и безоговорочно, как годом ранее или даже в январе этого года», – заявил руководитель проекта Роберт Станишевский. Только за пять месяцев группа тех, кто считает, что Польша должна помогать Украине во время войны, уменьшилась с 62% до 42%.

Еще меньше поляков – сейчас 35%, – имеют однозначно положительное отношение к помощи, которую предоставляет Польша; в январе таких людей было 47%. Четверть поляков говорит однозначное «нет» дополнительной помощи Украине. Процент тех, кто решительно поддерживает помощь беженцам в Польше, упал с 49% до 28%. Растет группа тех, кто хочет, чтобы украинцы вернулись в свою страну после окончания войны – такое мнение высказывают уже около 70% поляков (в январе 2023 года таких было 53%).

Оценка респондентами социальной помощи, которую Польша предоставляет украинским беженцам, является однозначно плохой – 60% опрошенных уже говорят «нет» равному доступу к льготам, доступным полякам, а более половины также против предоставления льгот (год назад таких было 37%) и финансирования питания и проживания украинцев (было 20%).

На этом фоне 27 мая 2023 года стал известно о том, что власти Польши планируют отменить состояние эпидемической угрозы с 1 июля. Это означает, что визы и виды на жительство иностранцев автоматически продлевать больше не будут. А ведь по состоянию на 8 июня 2023 года из-за войны в пять раз возросло количество граждан Украины, находящихся в Польше с детьми. Каждый третий гражданин Украины в Польше заявляет, что его дети пользуются исключительно польской системой образования.

Половина граждан Украины, которые проживают в Польше, приехали в страну с детьми в возрасте до 18 лет. 38% респондентов признают, что дети учатся одновременно в польских и украинских школах. 27% респондентов пользуются только украинской системой образования. Такая вот статистика. Однозначно тревожная для украинцев.

Причем, аналогичная ситуация, с тем или иным отличием в процентах, наблюдается не только в Польше. В той же Канаде, где всегда была большая и влиятельная украинская диаспора, наблюдаются аналогичные процессы. Да, руководство Канады продолжает оказывать военную, политическую и финансовую помощь Украине. Но там также понемногу устают от новоприбывших граждан Украины.

Именно от новоприбывших. Потому, что даже украинцы, живущие в Канаде не одно поколение, пребывают зачастую в шоке от поведения тех, кто перебрался в эту страну после начала полдномасштабной российско-украинской войны. Скажу дипломатично — требования перебравшихся в течение этого времени в страну кленового листа очень часто бывают необоснованными.

Достаточно посмотреть социальные сети, чтобы увидеть, что эмигранты старшего поколения вспоминают, со сколь большим числом трудностей им приходилось сталкиваться в процессе адаптации к новой жизни в новой стране. И не было тогда столь решительной и всесторонней поддержки в их отношении. Людям приходилось, в прямом смысле слова, выживать.

Сейчас же, прибывшим из Украину в Канаду выдавали и единоразовую финансовую помощь в размере 3000 канадских долларов и право на трудроустройство, что также очень важно. Плюс, есть огромное число волонтерских организаций, который помогают украинцам Канады буквально всем. Но при этом, увы, есть немало случаев, когда новоприбывшие украинцы требуют большего.

Аналогичные же картины можно увидеть в Австралии, ФРГ и иных странах. Причем, проблема состоит еще и в том, что жители этих стран видят немало молодых, призывного возраста украинцев, которые перебрались за рубеж и не горят желанием воевать за свою страну. Это вызывает раздражение в различных странах Европы. К чему добавляется и то, что есть в Европе и украинцы, ведущие откровенно люксовый образ жизни в период войны у них в стране.

Я же, в этой связи, вспоминаю азербайджанских вынужденных переселенцев и беженцев. Их не принимала Европа. Им оказывали крайне скудную помощь международные организации. Люди годами жили в грузовых железнодорожных вагонах. У государства же нашего не было возможности решить их проблемы в полном объеме. В том числе и потому, что у Азербайджана не было трех десятилетий независимости в запасе, в течение которых можно было построить сильное государство, с мощной экономикой, боеспособной армией.

У Украины все эти годы в запасе были. И она прекрасно развивалась. При этом, вплоть до полномасштабного российского вторжения , случившегося уже после многих лет аннексии Крыма и поддержки сепаратизма в Донецкой и Луганской областях, Украина не разрывала полностью дипломатических и экономических отношений с РФ. И об этом тоже помнят в Европе.

Там также видят, что только сейчас, после победы в 44-дневной войне, опираясь на свои собственные ресурсы, Азербайджан восстанавливает освобожденные территории и создает условия для возвращения людей на свои земли. Восстанавливает, не предъявляя требований к кому-либо. Такие вот две разные истории.