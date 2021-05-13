Два японских туриста полетят на МКС на «Союзе» в декабре

Два японских космических туриста войдут в экипаж корабля «Союз МС-20», который отправится на Международную космическую станцию (МКС) в декабре, сообщили в «Роскосмосе».

«Компания Space Adventures, ведущий поставщик услуг космического туризма, объявляет о начале подготовки к полету на Международную космическую станцию японского предпринимателя Юсаку Маэдзавы, который успешно прошел медкомиссию. Маэдзава полетит на МКС вместе со своим ассистентом Йозо Хирано на корабле «Союз МС-20″, запуск которого запланирован на 8 декабря 2021 года с космодрома Байконур», — сообщили в госкорпорации.

Как отмечается в сообщении, длительность полета составит 12 дней, командиром станет российский космонавт Александр Мисуркин. Маэдзава приступит к подготовке в Звездном городке в июне.

Ранее Маэдзава сообщал о планах отправиться в полет вокруг Луны в 2023 году на корабле Starship компании SpaceX. (interfax.ru)