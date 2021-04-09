Два судна ВМС США проследуют в Черное море на следующей неделе

Два военных судна США проследуют на следующей неделе через пролив Босфор и будут находиться в Черном море до 4 мая, информирует Агентство Анадолу.

Как сообщают дипломатические источники в Анкаре, США официально уведомили об этом власти Турции.

«В соответствии с конвенцией Монтрё, Вашингтон по дипломатическим каналам уведомил Анкару о том, что два американских военных судна проследуют через турецкие проливы. Уведомление поступило за 15 дней до вхождения судов в Босфор. Военные суда будут находиться в Черном море до 4 мая»,- говорится в сообщении.