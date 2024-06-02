Американские законодатели намерены на следующей неделе обсудить возможный ответ США на намерение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также других представителей израильских властей. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана).

«Нам это необходимо сделать, и это нужно осуществить на следующей неделе. Я намереваюсь вынести законопроект на обсуждение», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По словам Джонсона, в настоящее время демократы и республиканцы ведут обсуждение содержания законопроекта. «Мы полагаем, что важно как республиканцам, так и демократам объединиться и подать сигнал международному сообществу, что злоупотреблениям МУС нельзя дать ход», — отметил Джонсон.

Ранее лидеры американского Конгресса пригласили Нетаньяху выступить на совместном заседании обеих палат законодательного органа США. Как отмечал источник газеты The Hill, выступление, как ожидается, состоится «в ближайшие восемь недель или вскоре после августовских каникул» Конгресса. 1 июня Нетаньяху заявил, что принимает приглашение выступить в Конгрессе США. Ранее он выступал перед американскими законодателями в 1996, 2011 и 2015 годах.

Прокурор МУС Карим Хан обратился 20 мая в палату предварительного производства с требованием выдать ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. По его утверждению, прокуратура собрала доказательства, которые позволяют полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины как минимум с 8 октября 2023 года». Одновременно прокурор потребовал выдачи ордеров на арест трех лидеров палестинского радикального движения ХАМАС.