Два азербайджанских спортсмена завоевали золотые медали на молодежном чемпионате Европы по тхэквондо.

Как сообщает Trend, на континентальном первенстве, проходящим в Боснии и Герцеговине, золотые медали завоевали Сайяд Дадашов (51 кг) и Земфира Гасанзаде (42 кг).

В первый день соревнований Пунхан Мурсалов в весовой категории 45 кг проиграл только в полуфинале и завершил соревнования с бронзовой медалью.

Таким образом, наша команда в целом завоевала две золотые и одну бронзовую медали.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 15 ноября.