В министерстве иностранных дел Таджикистана состоялась встреча с послом РФ в республике Семеном Григорьевым, на которой таджикская сторона выразила обеспокоенность поступающей информацией о массовых задержаниях граждан Таджикистана на территории России.

«До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны поступающей информацией о массовых задержаниях под различными предлогами граждан Республики Таджикистан на территории РФ. Была отмечена необходимость совместного реагирования на имеющиеся и возникающие миграционные проблемы, а также важность принятия скоординированных действий при выработке возможных совместных мер по вопросам миграции», — говорится в сообщении таджикского МИДа.