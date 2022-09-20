Российская Госдума приняла поправки к законопроекту об изменении Уголовного кодекса РФ, которые вводят в УК понятия «мобилизация», «военное время» и «военное положение». Во вторник, 20 сентября, законопроект рассмотрен и принят во втором чтении, а затем — в третьем сообщается на сайте Думы.

Ранее в тот же день глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков предположил, что рассмотрение документа во втором и третьем, окончательном чтении возможны в один день. «По аналогии с пакетом законов о военной цензуре он может быть одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован до конца дня», — уверен он.

Ко второму чтению в законопроект внесли целый ряд новых статей УК. Речь идет, в частности, о «Добровольной сдаче в плен» (статья 352.1) и «Мародерстве» (статья 356.1). «За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство — вплоть до 15 лет колонии. В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время» (статья 63)», — указывает правозащитник.

Кроме того, документ ужесточает наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК), оно составит до 10 лет колонии. «За отказниками тоже пришли. Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет», — пишет далее Чиков.

Призванные на военные сборы россияне, находящиеся в запасе, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками, следует из внесенных в Госдуму поправок, указывает агентство «РИА Новости».

Также сообщается о нескольких статьях о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта.