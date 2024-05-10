Депутаты Госдумы на пленарном заседании 10 мая утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства России. Кандидатуру внёс президент Владимир Путин.

Мишустина поддержали четыре из пяти парламентских фракций. КПРФ от голосования воздержались. За назначение проголосовали 375 из 432 голосовавших членов палаты.

Правительство ушло в отставку после вступления Путина в должность на новый срок. Источники специализирующихся на внутренней политике российских СМИ не сомневались в переназначении Мишустина.

Сообщается, что перестановки могут быть среди некоторых министров. В частности, источники РБК утверждают, что пост покинет министр энергетики Николай Шульгинов. Издание прочит на его место губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, женатого на двоюродной племяннице Путина Анне.

Источники «Ведомостей» сообщают, что пост заместителя Мишустина может получить министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Министров силового блока и министра иностранных дел назначают по представлению президента. Незадолго до переназначений был арестован заместитель министра обороны Сергея Шойгу Тимур Иванов, его обвиняют в получении взятки в размере миллиарда рублей.

Ряд российских экспертов предполагает, что это и военные неудачи российской армии сделают возможным отставку самого Шойгу, занимающего министерские посты в российском правительстве с 1991 года, с перерывом на полгода в 2012 году.

После завершения голосования Михаил Мишустин сказал, что рассмотрение кандидатур министров и вице-премьеров пройдёт в ближайшие дни, отмечает «Коммерсантъ».