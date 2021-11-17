Дубай объявил о выдаче пятилетней многократной визы для облегчения деловых поездок иностранных сотрудников фирм, базирующихся в эмирате, передает Reuters.

ОАЭ также на этой неделе представили новые законы о труде в частном секторе, которые вступят в силу в феврале. Государство Персидского залива недавно запустило ряд экономических и правовых реформ для привлечения инвестиций и иностранцев, чтобы помочь экономике оправиться от последствий пандемия COVID-19.

Изменения также происходят на фоне растущего экономического соперничества с Саудовской Аравией.

Наследный принц Дубая сказал, что пятилетняя многократная виза поможет сотрудникам компаний, базирующихся в Дубае, легко въезжать и выезжать из эмирата для встреч и других деловых нужд.