В РФ подконтрольная друзьям Владимира Путина олигархам Тимченко и Дерипаске ЧВК «Редут» вербует тысячи наемников, чтобы отправить в Африку и Сирию.

«Цель всего происходящего — заменить Пригожина на Дерипаску», — сообщил близкий к ЧВК «Вагнер» источник правозащитному проекту Gulagu.net.

Несколько отрядов (7-й и 8-й отряды ветеранов 45-й бригады ВДВ — именно они составляют основу «Редута») — были развернуты с украинского направления и перенаправляются в Африку.

«Эти два отряда ехали в Украину, их остановили и вернули. Новые задачи. Теперь набор идет до 40 тысяч. Все на Африку и Сирию, занимать места «вагнеровцев» и возможно новое что-то, Ливия, Мали, Нигерия. Нужно подписать контракт с 45-й бригадой. Это все будет в подчинении руководства «Редута». И называться будет «Барс». Не путать с другими «Барсами», их уже полно», — пишет источник правозащитника Владимира Осечкина в одном из этих отрядов.

«Редута» больше не будет в Украине, говорит один из наемников. По его словам, набор в эту организацию уже открыт: «Обзванивают людей и «вагнеровцев» бывших». Самый частый ответ от отпущенных в отпуска наемников Пригожина — «все равно, где служить».

Другой собеседник «МО» отметил, «теперь в «Редут» вербуют уже официально по контракту от армии.

«Не будет проблем с самолётами. Многих прельщает, но многих пугает контракт. Неизвестно ещё — насколько и многие боятся — не пошлют ли вместо Африки на «СВО». Этого не хотят. Но вроде обещают что руководство «Редута» не обманет. И эта группа «Барс-Редут» на СВО не пойдет», — сказал он. (