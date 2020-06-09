Дожили до понедельника: уроки локдауна

Двухдневный локдаун для жителей Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярани и Абшеронского района страны завершился, ожидаемо, не без громких происшествий и инцидентов. Начну с примеров, вызывающих положительные эмоции. В социальных сетях было размещено немало роликов о том, как сотрудники правоохранительных органов помогали гражданам пережить двухдневный жесткий карантин с социальной изоляцией. Так, кто-то из них передал старушке свой паек. Кто-то принес гражданину, у которого закончились дома продукты, хлеб и иную еду. Кто-то выделил полицейскую машину женщине, у которой скончалась сестра и она просила разрешить ей попрощаться с ней. А кто-то, услышав звуки гимна Азербайджана, доносящиеся из открытого окна находящегося на карантине жителя, вышел из машины и отдал честь.

Все это, безусловно, с самой положительной стороны характеризует отечественных полицейских. Но, наряду с такого рода сюжетами, в интернете были и ролики иного характера и содержания. Так, в социальных сетях распространилось видео, снятое во дворе одного из жилых комплексов, расположенных на улице Дадаша Буньядзаде (Ени Ясамал) в Ясамальском районе Баку. На видео можно увидеть, как сотрудники полиции пытаются задержать нарушителя карантинного режима, однако, в этот момент их начинают забрасывать из окон мусором, банками и бутылками.

Почему была такая реакция граждан? Потому, что они сочли, что сотрудники полиции позволили себе чрезмерное применение силы. Действительно, на кадрах видно, как на одного гражданина навалилось сразу несколько сотрудников полиции, которые насильно запихивали его в машину. Кроме того, безусловно, люди в целом решили проявить недовольство тем, что в жаркие выходные дни их заставили безвылазно сидеть дома. В любом случае, как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, 7 июня, во время задержания нарушителя карантина группа жильцов дома стала бросать в сотрудников полиции различные предметы и оскорблять их. В МВД считают, что сотрудники полиции проявили выдержку и предприняли административные меры в отношении нарушителя.

«Проведенное разбирательство установило личности 11 человек, бросавших различные предметы в сотрудников полиции, они были задержаны и доставлены в отделения полиции. Их действиям дадут правовую оценку», — подчеркнули в МВД. И действительно, судя по видеокадрам из соцсетей, в понедельник утром во двор новостроек прибыли сотрудники Полка полиции быстрого реагирования в спецэкипировке, начались задержания лиц, которые забросали мусором полицейских. Сотрудники полиции выводят их из квартир и сажают в «автозаки», после чего увозят.

К сожалению, в процессе задержания граждан, некоторые сотрудники полиции позволили себе крайне возмутительное поведение. Имело место несоразмерное применение силы, чрезмерная жесткость, если не сказать жестокость. Можно было подумать, что не бытовых хулиганов задерживают, а людей, совершивших очень тяжкие преступления. Есть видеокадры, где людей просто выволакивали из дома, не дав одеться и скрутив на глазах у членов их семьи. Но, пожалуй, наибольший резонанс вызвало видео, на котором полицейский называет женщину и ее мужа «зайцами».

К счастью, в отношении этого полицейского было проведено расследование. Говоря конкретнее, как сообщили в пресс-службе МВД, изучены видеокадры, снятые в Ясамальском районе Баку при задержании 7 июня забросавших мусором сотрудников полиции, осуществляющих надзор за усиленным карантинным режимом. В итоге было установлено, что один из сотрудников полиции при разговоре с женщиной на повышенных тонах употребил в адрес ее мужа неуместное выражение, что было оценено как непростительный факт. Отмечается, что женщина была приглашена в Главное управление полиции города Баку, ей принесли извинения. После этого руководство МВД приняло решение об увольнении этого сотрудника и проведении в отношении него служебной проверки. Надеемся, что аналогичная служебная проверка будет проведена в отношении всех полицейских, позволивших себе превышение полномочий.

Что же касается задержанных 11 человек, которые 7 июня бросали различные предметы в сотрудников полиции во дворе одного из жилых зданий в Ясамальском районе столицы, то им были предъявлены обвинения по статье 535 Кодекса об административных проступках (злостное неповиновение законному требованию работника полиции или военнослужащего).

Ясамальский районный суд приговорил 11 человек к 10, 15, 30 суткам административного ареста. Жесткое наказание. Но, как сообщил # юрист Акрам Гасанов, скорее всего задержанным будут предъявлены обвинения либо по статье 510 Кодекса об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство») , либо статья 221 УК Азербайджана («Хулиганство»). Последнее было бы крайне нежелательно. Ибо, согласно статье 221 УК АР, хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия к лицам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, наказывается штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч манатов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.

При этом, то же деяние, совершенное группой лиц или повторно, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от одного года до четырех лет.

А, как мы все увидели, задержано было 11 человек, то есть группа лиц, которых вполне могут обвинить в сопротивлении сотрудникам полиции при исполнении обязанностей. То есть, 11 гражданам республики, которых задержали в понедельник за инцидент во дворе одного из жилых комплексов, расположенных на улице Дадаша Буньядзаде, «светит» до двух лет лишения свободы. Какова будет реакция общества на такой исход дела? Сложно прогнозировать. Но, предполагаю, что максимально жесткое решение по этому делу укажет на то, что имеет место демонстрация неотвратимости наказания для граждан республики, не соблюдающих карантинные нормы.

И в этой связи, уместно вспомнить некоторые заявления. «Время прекращения практики применения жестких условий карантина в выходные дни зависит от того, насколько серьезно граждане будут следовать рекомендациям по соблюдению санитарной гигиены»,- сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы в интервью «XəzərXəbər». По его словам, основными причинами стремительного распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане в последние дни стали несоблюдение гражданами социального дистанцирования, неиспользование масок и простаивание в очередях в нарушение всех правил.

То есть, мы видим, что на уровне человека, который по сути ныне оттеснил на второй план действующего министра здравоохранения Октая Ширалиева, озвучивается мысль о несознательности многих граждан республики. При этом, кто-то должен посоветовать Р.Байрамлы быть более осмотрительным и деликатным в выборе выражений. «Я уверен, что каждый обязательно станет свидетелем того, что кто-то из его окружения заболеет коронавирусом», — заявил он. Звучит, как угроза, если не сказать проклятие. А еще, как попытка уже сейчас снять с себя ответственность за будущий существенный рост заболевших и умерших от коронавируса.

И все это накладывается на данные Оперативного штаба при Кабмине на 7 июня. Согласно им, обнародованным в воскресенье, в Азербайджане было выявлено 314 новых случаев заражения коронавирусом, 4 человека скончались. А в воскресенье в Азербайджане выявлено 323 новых случая заражения коронавирусом, 5 человек скончались. То есть, в субботу и воскресенье, когда жители Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярани и Абшеронского района республики уже отсидели сутки в условиях жесткого карантина с социальной изоляцией, статистика заболевших и скончавшихся от коронавируса мало чем отличалась от той, что было в последние дни. Возможно, это связано с инкубационным периодом вируса. То есть, сейчас мы получили данные о заболевших коронавирусом дней 10-15 назад. Но, ведь решение о смягчении карантинного режима, об открытии молов, некоторых всего на один день, принимали в TƏBİB. Они же, столкнувшись с резким ростом числа заболевших, не желая признавать свою ошибку, посадили людей на двухдневный локдаун. Вскоре мы увидим статистику и поймем, насколько он был оправдан. При этом, к работе TƏBİB уже накопилось много вопросов…