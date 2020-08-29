Доступ еще к двум новостным интернет-ресурсам заблокировали для пользователей в Республике Беларусь. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Пользователи как минимум трех операторов связи не могут получить доступ к негосударственному изданию «Наша Нива» и сайту naviny.by, который является проектом частного информационного агентства «БелаПАН».

При этом у части пользователей при попытке открыть сайты появляется уведомление, что доступ к информационному ресурсу заблокирован на основании решения министерства информации в Республике Беларусь в соответствии с законом о СМИ.

22 августа сообщалось, что более 70 сайтов оказались заблокированными на территории страны.

В ответ на это белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала от властей республики остановить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий и разблокировать доступ к заблокированным сайтам.

С 9 августа в Белоруссии не прекращаются массовые протесты. В тот день состоялись выборы президента страны. Согласно данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Граждане, которые отказались признавать официальные итоги выборов, стали выходить на улицы. Они столкнулись с противодействием силовиков. Пострадавшие были с обеих сторон, погибло несколько гражданских (iz.ru)