Доставленный в больницу с подозрением на коронавирус студент БГУ был выписан

Доставленный в Клинический медицинский центр №1 по подозрению на коронавирус обучающийся в Бакинском государственном университете студент из Китая выписан.

Как сообщает Report, у студента, который прошел медицинское обследование, не было диагностировано какого-либо вируса.

В Клинический медицинский центр №1 также обратился мужчина, приехавший в Азербайджан из Красноярского края России, который жаловался на кашель.

На всякий случай, у него взяли анализы и отправили в лабораторию. После получения ответов, его выпишут.

| 2020-01-31T16:01:45+00:00 31 января 2020, 19:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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