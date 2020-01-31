Доставленный в больницу с подозрением на коронавирус студент БГУ был выписан

Доставленный в Клинический медицинский центр №1 по подозрению на коронавирус обучающийся в Бакинском государственном университете студент из Китая выписан.

Как сообщает Report, у студента, который прошел медицинское обследование, не было диагностировано какого-либо вируса.

В Клинический медицинский центр №1 также обратился мужчина, приехавший в Азербайджан из Красноярского края России, который жаловался на кашель.

На всякий случай, у него взяли анализы и отправили в лабораторию. После получения ответов, его выпишут.